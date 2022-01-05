В Алматы протестующие снова движутся в центр города

В Алматы несколько групп протестующих снова движутся в центр города. Несколько тысяч человек идут по Толе би, другие – по проспекту Райымбека, передают корреспонденты Vласти.

В центре Алматы снова слышны взрывы светошумовых гранат. Взрывы не стихали сегодня с ночи и на окраинах.

На пересечении улиц Толе би и Сейфуллина идут столкновения протестующих с силами Нацгвардии, которая пытается остановить продвижение к центру города.

Мобильный интернет по-прежнему не работает, мессенджеры заблокированы, в центре города закрыты большинство магазинов, кафе, отделений банков, не работает общественный транспорт. Подходы к площади Республики перекрыты БТРами и военными.

Протестующие пытаются прорвать кордон сил Нацгвардии на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Через некоторое время им удалось прорвать оцепление, здесь горит несколько полицейских машин и деревья. На Сейфуллина они двинулись вверх, их закидывают светошумовыми гранатами, применяется слезоточивый газ.