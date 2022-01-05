В КТЖ сообщили об отмене железнодорожного сообщения по нескольким направлениям

В ночь с 4 на 5 января в Казахстане из-за введенного режима ЧП задержано 14 пассажирских поездов, сообщили в среду в пресс-службе АО «НК «Казахстан темир жолы». Кроме того, к данному часу приостановлено движение 46 грузовых составов, отменено отправление ряда пассажирских составов.

«В связи с введением чрезвычайного положения в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях было закрыто движение по станциям Макат и Жем. По согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития отменено отправление пассажирских поездов со станций Алматы-1, Алматы-2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат и Жем», - сообщили в пресс-службе компании.

В ночь с 4 на 5 января до пунктов назначения не доставлены пассажиры 14 поездов.

«В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой», - заверили в КТЖ.

Здесь также пообещали, что людям полностью вернут деньги за билеты, без удержания комиссий.

Кроме того, утром 5 января приостановлено движение 46 грузовых поездов. Как сообщили в компании, движение будет возобновлено «после нормализации ситуации», и призвали население воздержаться от поездок.