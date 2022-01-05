Протестующие в Алматы ворвались в городской акимат

Несколько тысяч человек дошли до площади Республики, где находится городской акимат. Протестующие начали штурм здания, а через некоторое время ворвались в него.

Как сообщают корреспонденты Vласти, протестующие выбили окна и двери и заходят в здание. Силовики по-прежнему применяют в отношении них светошумовые гранаты.

В итоге протестующие постепенно занимают здание акимата. Есть ли в здании сотрудники городской администрации, неизвестно.

Военных на площади протестующие отводят в сторону, но не применяют к ним физическую силу.

Корреспондент Vласти сообщает, что внутри здания на первом этаже начался пожар. Между тем ДЧС города никак не реагирует на запросы журналистов и не дает никакой информации, в том числе и по другим возгораниям в городе.

У здания акимата слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы. Часть протестующих остается на месте, другая отходит в сторону площади.