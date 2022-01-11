Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов

Соответствующий указ о назначении уже опубликован на Акорде.

50-летний Алихан Смаилов – выпускник Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби 1994 года по специальности «Прикладная математика», в 1996 году окончил магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК. В разные годы работал заместителем председателя комитета по статистики и анализу агентства по статистическому планированию и реформам, государственным инспектором администрации президента, президентом АО «Национальный холдинг «Казагро», возглавлял агентство РК по статистике, был вице-министром иностранных дел, вице-министром финансов, председателем комитета по статистике министерства национальной экономики. С 2015 года был помощником президента РК, в сентябре 2018 года был назначен на должность министра финансов, а 25 февраля 2019 года – первым заместителем премьер-министра, сохранив при этом должность министра финансов. В мае 2020 года был переназначен первым заместителем премьера, а министром финансов был назначен Ерулан жамаубаев. На должность первого вице-премьера был переназначен в январе 2021 года, а с 5 января этого года, после отставки правительства, временно исполнял обязанности премьер-министра страны.