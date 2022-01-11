Токаев анонсировал кардинальную реорганизацию всей системы нацбезопасности

«Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета под угрозой любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства», - сказал Токаев.

Для решения этой задачи, заявил Токаев, следует внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы, чтобы «быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам».

«Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Но нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Укрепить количественно и качественно Нацгвардию. Предстоит сформировать новые ее подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортными и материальными техническим обеспечением. Увеличить численность подразделений спецназначения МВД и Нацгвардии. Повысить уровень боеготовности. Дооснастить специальными транспортными средствами, увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, «незамедлительно приступить к отработке боевых навыков», - сказал президент.

Также будет кардинально повышена боеспособность армии, в кротчайший срок поручено создать командование сил специальных операций, пересмотреть принципы организации и управления пограничной службы, провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны госграницы на оперативные методы работы, полностью перестроить деятельность сообщества включая, внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.

«Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами, актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию, наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур; обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, ни в коем случае не допустить его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исправительной системы», - продолжил президент.

Вместе с тем Токаев заявил, что надо ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям, повысить правовую защищенность полицейских.