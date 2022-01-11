Он заявил, что из-за «бардака» страна теряет десятки миллиардов тенге налогов
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Токаев поручил навести порядок на таможне
фото с сайта inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на таможне, констатировав, что из-за «бардака» страна теряет десятки миллиардов тенге налогов.

«Значительный потенциал повышения доходов бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен: машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся, расхождение в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигает миллиарды долларов. Существует некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет», - сказал Токаев на заседании мажилиса во вторник.

Он поручил генеральной прокуратуре, Минфину и Агентству по финансовому мониторингу провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.

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