Токаев поручил навести порядок на таможне

«Значительный потенциал повышения доходов бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен: машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся, расхождение в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигает миллиарды долларов. Существует некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет», - сказал Токаев на заседании мажилиса во вторник.

Он поручил генеральной прокуратуре, Минфину и Агентству по финансовому мониторингу провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.