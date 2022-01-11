Новый пакет политических реформ Токаев представит в послании в сентябре 2022 года

В Казахстане назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. И, как заявил во вторник в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев, нужен «новый формат общественного договора», в связи с чем страна продолжит курс политической модернизации. Очередной пакет политических реформ глава государства пообещал озвучить в своем послании народу в сентябре 2022 года.

«В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, государство должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности прав граждан, обеспечивать социальные блага и качественные госуслуги», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что бизнес и граждане ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений. В этой связи необходимо сформировать программу последовательных преобразований, поэтому Токаев поручил правительству, совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия.