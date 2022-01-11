С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все городские автобусы

Но график работы будет сокращенным
С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все городские и пригородные автобусы, сообщает акимат города.
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