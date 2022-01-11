Но график работы будет сокращенным
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С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все городские автобусы
фото Светланы Ромашкиной

С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все городские и пригородные автобусы, сообщает акимат города.

В связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов будет сокращенным – с 8:00 до 20:00, пригородных – с 9:00 до 18:00. Интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.

Метрополитен остается закрытым до снятия режима ЧП.

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