В Казахстане заведено свыше 400 уголовных по фактам январских событий

Со дня объявления антитеррористической операции в Казахстане начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщил президенту на очередном заседании оперативного штаба генпрокурор.

Как сообщает Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание оперативного штаба, ого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны.

По информации генпрокурора Гизата Нурдаулетова, за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечен 2 161 человек, а со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам.

А по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел, сообщил Ерлан Тургумбаев. Также он сообщил, что продолжаются спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях, проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система «Киберщит» функционирует в штатном режиме.

Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.

«По итогам совещания президент отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране», - сообщила его пресс-служба.