Гарантии по сберегательным депозитам в Казахстане увеличены до 20 млн тенге

11 января в Казахстане вступили в силу поправки в закон «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК». Согласно им гарантии по сберегательным депозитам в тенге увеличены с 15 до 20 млн тенге, сообщили во вторник в пресс-службе казахстанского фонда гарантирования депозитов.

«30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 млн до 20 млн тенге. Соответствующие изменения были внесены в закон РК “Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан” и вводятся в действие с 11 января 2022 года», - говорится в сообщении.

Также повысится максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, которые имеют в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии тоже составит 20 млн тенге.

«Ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе», - отметили в фонде.

Здесь сообщили, что на текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам. В системе гарантирования депозитов в обязательном порядке участвуют все банки, кроме исламских.