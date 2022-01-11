В ДСЭК Актюбинской области опровергли информацию акима региона о выявлении штамма «Омикрон»

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Актюбинской области опровергли информацию, «опубликованную в ряде СМИ» о выявлении в регионе штамма коронавируса «Омикрон», сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно данным лаборатории молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по городу Нур-Султану, в Актюбинской области установлена циркуляция штаммов В.1.617.2, VOCDelta и VOCDelta + K417N (Индийский штамм). Циркуляции штамма "Омикрон" не установлено», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

Отметим, что 9 января о появлении «Омикрона» в регионе сообщил глава области Ондасын Уразалин в комментариях гостелеканалам «Хабар24» и «Хабар».

«До этих событий ежедневно у нас выявляли по 1-2 случая заболевания коронавирусом, иногда даже не было подобных фактов. А сейчас только за последние сутки выявлено около 70 случаев. По имеющейся информации, около 30 из них – заражение штаммом «омикрон», - сказал он.