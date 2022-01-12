МИОР обещает продолжить реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений

Министерство информации и общественного развития обещает усилить адресную информационно-разъяснительную работу с наиболее уязвимыми категориями граждан – молодежью, безработным, маргинальным и самозанятым населением и верующими, а также улучшить мониторинг интернет-пространства по выявлению радикального и религиозного контента. Об этом в среду в ходе заседания правительства сказал глава ведомства Аскар Умаров.

«Министерством будет продолжена работа по профилактике религиозного эксремизма в целях недопущения радикализации граждан и использования религии в деструктивных целях. (Планируется – V) продолжить дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе женщинами, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации “Жусан”», - сказал Умаров.

Для усиления коммуникационных каналов, взаимодействия между центральными властями и местным населением МИОР обещает провести анализ координации работы местных исполнительных органов на предмет их готовности к чрезвычайному положению.

Кроме того, считает министр, необходимы правовые инструменты, дающие дополнительный импульс развитию института гражданского общества и возможности реализации гражданских инициатив.

«Для этого планируется расширение механизма реализации права граждан на свободу объединения путем внесения изменений в действующее законодательство», - добавил он.

Министр напомнил, что 5 января мажилис взял в работу поправки в законодательство по вопросам государственной молодежной политики, которые предусматривают законодательное закрепление понятие молодежи категории NEET. В то же время МИОР предлагает разработать дорожную карту по работе с молодежью категории NEET, внести изменения в комплексный план по поддержке молодежи на 2021-2025 годы – по дополнительным мерам поддержки, а также внедрить новые подходы по военно-патриотическому воспитанию, физической и интеллектуальной подготовки молодежи, а также обучению профессиям во время прохождения обязательной и срочной службы в вооруженных силах.