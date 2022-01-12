Столичные школьники и студенты переведены на онлайн-обучение

В столице Казахстана ужесточают карантинные меры, поэтому будет запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты караоке и ночные клубы, 80% работников, учащиеся школ, колледжей и университетов будут переведены на онлайн-формат. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Сархат Бейсенова.

«В столице выявлена циркуляция штамма “Омикрон”, неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации, что способствует быстрому распространению более контагиозного штамма на территории города, и потребовала ужесточения ограничительных и карантинных мер», - сказала Бейсенова на брифинге в акимате в среду.

В этой связи она подписала новое постановление, которым с 13 января запрещено проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные, на дому, за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, но численностью не более 30 человек. Также, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков, кинотеатров, проведение коллективных религиозных мероприятий, конференций, семинаров, выставок, форумов; запрещается деятельность ночных клубов, караоке и обслуживание барных стоек на объектах общественного питания. На объектах питания за одним столиком могут находиться не более четырех человек.

В онлайн-формат переводится работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, центров коррекции для детей и взрослых. На дистанционную форму работы – не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий, независимо от вакцинации сотрудников против COVID-19. Обучение школьников до 31 января, а обучение студентов – до 6 февраля также будет проходить в онлайн-формате.