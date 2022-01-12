Наличие ПЦР-теста для въезжающих в Казахстан обязательно с 15 января – МВК

На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан обсудили вопросы по ухудшению эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма «Омикрон». Для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в стране.

Так, вход в ТРЦ, торговые дома и караоке по-прежнему разрешен только тем, у кого «зеленый» статус в приложении Ashyq, с 13 января вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры тоже только с «зеленым» статусом.

С 15 января вводится обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от вакцинации.

В столице, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области, которые находятся в «красной» зоне, ужесточается карантин. Вводится запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах Ashyq, с участием 30 человек, запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров. В объектах общепита за одним столом должно быть не более 4 человек. Школьники переходят на дистанционное обучение до 31 января, студенты колледжей и вузов – до 6 февраля. Также на удаленный формат работы переводятся образовательные центры, кружки для детей и взрослых, не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий.

При этом количество единиц общественного транспорта будет увеличено.

В завершении совещания вице-премьер Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.