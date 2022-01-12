Правительство отозвало из мажилиса законопроект по сотрудничеству с ОАЭ

Премьер-министр Алихан Смаилов, будучи еще и.о. главы кабинета министров, подписал постановление об отзыве из мажилиса законопроекта по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Постановление подписано 10 января и опубликовано в системе нормативно-правовых актов.

9-10 октября уже бывший глава правительства Аскар Мамин побывал в ОАЭ и провел переговоры, по итогам которых подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики Казахстанаобщим объемом инвестиций более $6 млрд. Сообщалось, что основным партнером в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ.

В рамках соглашения фонд «Самрук-Казына» намерен с ADQ создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. В частности, планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт и др.