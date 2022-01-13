В Казахстане ужесточили карантинные меры в связи с ухудшением эпидситуации

Главный государственный санитарный врач Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление об усилении ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации в стране.

Для посещения ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, спортивно-оздоровительных и фитнес-центров, йога-центров, бассейнов, саун, бань в будние и выходные дни необходимо наличие «зеленого» безопасного статуса в Ashyq.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, действует следующий режим работы в будние и выходные дни: в регионах, находящихся в «красной» зоне, – до 00:00, лидерам проекта Ashyq – до 02:00; в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, лидерам проекта Ashyq – до 03:00; в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, лидерам проекта Ashyq – до 05:00.