Гражданка России погибла во время беспорядков в Таразе 6 января, сообщило генеральное консульство РФ в Алматы.

«В Генеральное консульство России поступила информация о том, что в г. Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России», мать троих детей, 1995 г.р.», - говорится в сообщении.

Это произошло в тот момент, когда она выходила с работы.

Генконсульство России уже связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими.

«Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье материальной помощи. Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - отмечается в сообщении Генконсульства.