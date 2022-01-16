Более 13,5 тыс. случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За сутки в столице выявлено 5 826 заболевших, в Алматы – 1 798, в Карагандинской области – 1 793, в Атырауской области – 598, в Алматинской области – 418, в Шымкенте – 435, в Акмолинской области –347, в Западно-Казахстанской области – 345, Кызылординской области – 343, в Актюбинской области – 229, в Мангистауской области – 232, в Павлодарской области – 320, в Жамбылской области – 234, в Туркестанской области – 131, в Восточно-Казахстанской области – 217, в Костанайской области – 179, в Северо-Казахстанской области – 78.