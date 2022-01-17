Скончался бывший политзаключенный Кенжебек Абишев

Бывший политзаключенный Кенжебек Абишев скончался на 56-м году жизни, сообщает радио «Azattyq». Три месяца назад его досрочно освободили из тюрьмы, он был осужден на семь лет за «пропаганду терроризма» в декабре 2018 года.

«​Он пожаловался на острую боль в животе. Я вызвала скорую. Он умер до ее приезда. Сказали, что сердечный приступ. Счастье продлилось недолго, остается с этим смириться», — рассказала его жена, Гульмира Абишева.

Родственники сообщают, что в тюрьме у Абишева ухудшилось состояние здоровья.

В декабре 2018 года Кенжебек Абишев был осужден на семь лет за «пропаганду терроризма». 27 сентября Капшагайский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, оставшийся срок Абишев должен был отбывать с ограничением свободы.