Задержано 780 человек
695 досудебных расследований начато в Казахстане по январским событиям – Генпрокуратура
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Vласть

695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, убийствам, а также пропаганды и призыву к захвату власти, проводят следственные органы, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин. По его данным, задержано 780 человек.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, 6 дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест», - сообщил Саргазин.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали о расследовании 546 уголовных дел, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. В ИВС было водворено 672 подозреваемых, 446 взяты под стражу с санкции суда, освобождено порядка 100 человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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