Объяснили это проведением антитеррористической операции
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В центре Алматы полиция перекрыла несколько улиц
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

В центре Алматы полиция перекрыла несколько улиц, объяснив это проведением антитеррористической операции.

«В связи с проведением антитеррористической операции 19 января в городе Алматы будет временно перекрыто движение на следующих участках дорог: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева, в восточном и западном направлениях», - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.

Как сообщили Vласти, некоторых владельцев бизнеса на проспекте Абылай хана полицейские попросили на сегодня закончить работу и отправить сотрудников по домам.

Движение ДВК, которое признано казахстанским судом экстремистским, анонсировало на сегодня проведение митинга. В центре города – огромное число военных и полицейских, передают корреспонденты Vласти.

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