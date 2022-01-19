В центре Алматы полиция перекрыла несколько улиц, объяснив это проведением антитеррористической операции.

«В связи с проведением антитеррористической операции 19 января в городе Алматы будет временно перекрыто движение на следующих участках дорог: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева, в восточном и западном направлениях», - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.

Как сообщили Vласти, некоторых владельцев бизнеса на проспекте Абылай хана полицейские попросили на сегодня закончить работу и отправить сотрудников по домам.

Движение ДВК, которое признано казахстанским судом экстремистским, анонсировало на сегодня проведение митинга. В центре города – огромное число военных и полицейских, передают корреспонденты Vласти.