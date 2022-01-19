Гражданские активисты требуют привлечь общественные организации к расследованию январских событий в Казахстане

Гражданские активисты различных общественных движений заявили, что в расследовании январских событий в Казахстане должны участвовать общественные организации. Они также сообщили о том, что, по подсчетам правозащитников, на данный момент 577 человек подвергаются преследованиям, и по каждому случаю необходимо беспристрастное расследование. Такое заявление они сделали в среду в ходе пресс-конференции в столице.

Предприниматель и представитель незарегистрированной партии El Tiregi Аскар Омар напомнил, что тысячи человек поддержали требование снизить цены на сжиженный газ, высказанное жителями Мангистау, и вышли на площади, протесты переросли в массовые волнения, и в ходе этих событий погибло более двухсот человек. Кроме того, многие задержаны, и им инкриминируются обвинения по тяжким преступлениям.

«Люди испытывают, находясь в застенках, огромное психологическое и физическое давление. Мы требуем одного на сегодняшний день – это беспристрастного расследования этих дел. По каждому случаю государство должно провести расследование, но без подключения общественности эти расследования не будут иметь того значения и того решения, на которое мы рассчитываем», – сказал он.

Омар призвал свидетелей январских событий давать показания в независимые комитеты, созданные общественными организациями.

Жазира Дусенбекова, заместитель лидера партии El Tiregi, сообщила, что активисты будут добиваться открытого расследования: «Мы намерены добиваться открытого расследования январских событий. Нужен список погибших, нужно понять, при каких условиях они погибли. Нужна комиссия, нужно расследование, чтобы завтра эти события не повторились».

Дусенбекова также считает, что необходима комиссия с участием оппозиционных движений.

«Мы считаем, что нужна комиссия. И нужна какая-то площадка с привлечением реальной оппозиции – не квазиоппозиционного сектора, а реальной оппозиции. Не надо бояться слова "оппозиция" и бояться гражданского общества. Мы здесь все очень адекватные, с нами можно работать, включая членов ДВК и "Коше"», – сказала она.

Активистка Демпартии Айгерим Тлеужан в ответ на вопросы журналистов сказала, что диалог с властями возможен, только если прекратятся репрессии: «Нам нужны действительные реформы, настоящие – это во-первых. Во-вторых, диалог с народом возможен, только когда репрессии в отношении гражданских активистов прекратятся. Насколько мы видим, репрессии продолжаются. Для начала – тот же самый факт нападения на Жанболата Мамая во время мирного митинга. Заключение под стражу Нуржана Альтаева здесь, в Астане, и далее уже психологическое давление со стороны сотрудников нацбезопасности. Побои Даурена Достиярова, активиста Демократической партии. Сейчас Дархана Уалиева, гражданского активиста, и Муратбека Есенгазы, гражданского активиста, держат в СИЗО. Дархана Уалиева собираются привлекать по статье 255 – это акт терроризма. И Есенгазы Муратбека – по статье 272, это организация и участие в массовых беспорядках».

Она также напомнила, что никто из гражданских активистов не призывал к радикальным мерам, все призывали к реформам.

«Шестого числа мы все были на площади. Мы своими глазами видели, что это были мирные граждане. Мы записали их требования, оформили в заявление. Одним из требований было – чтобы тех мирных граждан, которые вышли на площади в эти дни, не считали экстремистами и террористами», – также добавила она.

Гражданский активист Марат Турымбетов сообщил, что, по подсчетам правозащитников, преследованиям на сегодняшний день подвергаются 577 человек. По его словам, пропавших без вести гораздо больше, чем официальная цифра в 300 человек.

Отвечая на вопрос журналистов, в какой момент началась агрессия, Турымбетов вспомнил хронологию событий: «Четвертого числа был общий сбор на "Алматы Арене". После того, как туда не пришли представители властей, мы не были услышаны, мы решили двинуться по Момышулы в сторону Новой площади, чтобы перед акиматом заявить свои требования и проводить мирный митинг. Было все организовано прекрасно. Впереди ехали ребята на мотороллерах, останавливали поток машин. Колонна двигалась по Момышулы, свернула по улице Абая. При подходе к площади на Сатпаева стояли силы полиции, стоял ОМОН, стояла спецтехника. И провокационные выстрелы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ пошли со стороны властей. После того, как рассеялся газ, снова приблизилась толпа к площади, потому что хотели все мирно пройти на площадь, в ответ пошли снова светошумовые гранаты, резиновые пули, и начали задерживать, бить. Эскалацию агрессии вызвала сама власть».

Гражданский активист Даулет Абилкасимов также добавил, что первый вопрос митинговавших был: где представители акимата? По его словам, ни четвертого, ни пятого, ни шестого января на площадь к протестующим никто не вышел.