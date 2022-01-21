В МИД Казахстана раскритиковали Европарламент за резолюцию по январским событиям

В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу принятия Европарламентом резолюции по январским событиям в нашей стране. В ведомстве заявили, что она носит «предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных».

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан», - говорится в заявлении.

При этом в МИД заверяют, что результаты этого расследования «будут предоставлены международной общественности».

По данным министерства, при разработке документа депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений, не обращались к уполномоченному по правам человека в РК и институты гражданского общества, «которые ведут непосредственный диалог с государственными органами».

«Проигнорирована озвученная ранее позиция министерства иностранных дел РК о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп», - заявили также в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН, авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, «всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан» и нацелен «на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского Союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения».

«Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества», - заключили в МИД.

Накануне Европарламент принял резолюцию по январским событиям в Казахстане, в которой призвал международное сообщество инициировать расследование этих событий, в частности исчезновения, убийства мирных граждан и сообщения о пытках, европейские институты и агентства, в том числе ЕСВС и Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, - приостановить программы финансирования в Казахстане до тех пор, пока правительство не улучшит ситуацию с правами человека, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников. А власти Казахстана Европарламент призвал пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации и «прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами».