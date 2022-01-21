Правительство определит процент, который будут платить крупные компании в фонд «Народу Казахстана» – Токаев

В пятницу в ходе встречи с представителями бизнеса президент Касым-Жомарт Токав заявил, что крупный бизнес страны будет перечислять в фонд «Народу Казахстана» определенный процент от прибыли. Каким он будет – определит правительство.

«Все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта», - сказал Токаев.

Он заявил, что формализм при перечислении средств в фонд должен отсутствовать, так как уже есть факты сбора однодневной зарплаты с государственных служащих и бюджетников.

«Это совершенно ненужная инициатива. Еще раз подчеркну: это не бюджетный фонд – это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур», - подчеркнул президент.