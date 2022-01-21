В выходные на большей части Казахстана будет преимущественно без осадков

«Под влиянием отрога Западного антициклона на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков, по Казахстану ожидается, туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны под влиянием Южного циклона пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с», - говорится в прогнозе.

На западе республики ночью -3-18 градусов, днем -1-13, в Мангистауской области днем +2+7. На севере, северо-западе страны ночью 18-28 мороза, днем 10-20 мороза. В центре и на востоке республики ночью 8-..26 мороза, днем 5-20 мороза. На юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем -5+5 градусов.