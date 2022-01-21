Лишь в отдельных регионах пройдут осадки
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В выходные на большей части Казахстана будет преимущественно без осадков
Фото Жанары Каримовой

22-24 января на большей части Казахстана будет преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».

«Под влиянием отрога Западного антициклона на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков, по Казахстану ожидается, туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны под влиянием Южного циклона пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с», - говорится в прогнозе.

На западе республики ночью -3-18 градусов, днем -1-13, в Мангистауской области днем +2+7. На севере, северо-западе страны ночью 18-28 мороза, днем 10-20 мороза. В центре и на востоке республики ночью 8-..26 мороза, днем 5-20 мороза. На юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем -5+5 градусов.

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