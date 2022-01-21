Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по строительству завода минеральных удобрений в Жамбылской области

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений».

Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции, минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов. Проект реализуется российской компанией «ЕвроХим» в два этапа. В рамках первого этапа, который уже завершен, введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс, на его базе налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, построен узел среднего дробления и тонкого помола, мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций составила $126 млн, создано 550 новых рабочих мест. На втором этапе предусматривается привлечение свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций.

Соглашение предусматривает освобождение компании от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость на импорт товаров и налога на имущество и землю, а также возмещение затрат на строительство объездной автодороги, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, субсидирование 50% расходов затрат компании на оплату услуг магистральной железнодорожной сети, локомотивной тяги и грузовой и коммерческой работы.

Законом устанавливается предполагаемый период строительства 2019 – 2024 годы и предполагаемый период эксплуатации завода – не менее 50 лет. Документ также регламентирует вопросы найма и привлечения иностранных работников, визовую поддержку для иностранных работников, нормы по урегулированию споров между сторонами.