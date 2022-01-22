15,2 тыс. новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на тысячу меньше, чем днем ранее, сообщает межведомственная комиссия по противодействию ковид.

В столице выявлено 4 214 случаев, в Алматы – 2 179, в Карагандинской области – 2 104, в Акмолинской области – 1 017, в Павлодарской области – 916, в Актюбинской области – 593, в Алматинской области – 562, в Атырауской области – 553, в Западно-Казахстанской области – 521, в Восточно-Казахстанской области – 459, в Шымкенте – 435, в Костанайской области – 434, в Жамбылской области – 296, в Кызылординской области – 286, в Мангистауской области – 256, в Северо-Казахстанской области – 197, в Туркестанской области – 147.

Всего в стране подтверждено 1 132 329 случаев.