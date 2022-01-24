«Самрук-Казына» в два раза сокращает штат

Правление фонда «Самрук-Казына» приняло решение сократить штат в два раза, включая руководство, оптимизировать количество структурных подразделений на 33%. Также досрочно прекращены полномочия нескольких генеральных директоров, сообщили в понедельник в пресс-службе акционерного общества.

«Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек, и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции советников как штатных единиц. Принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда. Организационная структура размещена в открытом доступе на веб-сайте фонда», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Кроме того, правлением предварительно одобрены и направлены на согласование в министерство финансов, агентство по защите и развитию конкуренции и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, которые являются «документами прямого действия и исключают любые барьеры для бизнеса». Также, отмечается в сообщении, существенно сокращены основания для закупок из одного источника.

«С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий по вопросам реформирования АО «Самрук-Казына», определены ответственные исполнители, сроки реализации и индикаторы контроля.

С сегодняшнего дня досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Казына Инвест» Аслана Султанова, председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Болаткана Сандыкбаева, генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Алмаса Акылова, генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Серикбека Елшибекова.