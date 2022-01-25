В Казахстане не будут ограничивать работу бизнеса по времени, независимо от зоны эпидриска

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ряд послаблений для бизнеса и граждан, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Будут сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с “зеленым”, так и “синим” статусом. При использовании только “зеленого” статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей», - сообщила Гиният.

Кроме того, без ограничений допускается вход при наличии «синего» статуса и независимо от зоны эпидриска в отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские перевозки. Также снимается ряд ограничений для объектов, в которые допускается вход посетителей с «синим» статусом. В частности, полностью снимаются ограничения по заполняемости для кафе, ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне заполняемость увеличена до 70%, в «красной» – до 60%.

«За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы», - подчеркнула министр.

В то же время она сообщила, что за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза, а с начала января, по сравнению с декабрем, – в 11 раз.