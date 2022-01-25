Полностью снимаются ограничения по заполняемости для кафе и ресторанов в «зеленой» зоне
В Казахстане не будут ограничивать работу бизнеса по времени, независимо от зоны эпидриска
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ряд послаблений для бизнеса и граждан, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Будут сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с “зеленым”, так и “синим” статусом. При использовании только “зеленого” статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей», - сообщила Гиният.

Кроме того, без ограничений допускается вход при наличии «синего» статуса и независимо от зоны эпидриска в отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские перевозки. Также снимается ряд ограничений для объектов, в которые допускается вход посетителей с «синим» статусом. В частности, полностью снимаются ограничения по заполняемости для кафе, ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне заполняемость увеличена до 70%, в «красной» – до 60%.

«За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы», - подчеркнула министр.

В то же время она сообщила, что за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза, а с начала января, по сравнению с декабрем, – в 11 раз.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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