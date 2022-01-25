Глава Банка развития Казахстана Саркулов покинул пост

Председатель правления Банка развития Казахстана Абай Саркулов досрочно прекратил свои полномочия. Такое решение принято решением акционера НУХ «Байтерек».

«Решением единственного акционера (АО «НУХ “Байтерек”) от 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО “Банк развития Казахстана”», - говорится в сообщении пресс-службы БРК.

Исполняющей обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

Абай Саркулов возглавил БРК в 2019 году, до этого он руководил фондом развития предпринимательства «Даму».

11 января в своем выступлении в мажилисе работу БРК раскритиковал президент Касым-Жомарт Токаев, Он говорил, что БРК превратился в "банк для своих".