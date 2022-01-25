Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей

В фонде «Самрук-Казына» продолжают увольнять руководителей. В частности, от занимаемых должностей освобождены три управляющих директора, два со-управляющего директора, глава ТОО «Объединенная химическая компания» и генеральный директор Samruk-Kazyna Trust. Кроме того, портфельным компаниям рекомендовано освободить от должностей всех руководителей, которые отвечают за закупки.

Как сообщили во вторник в пресс-службе фонда, заявления по собственному желанию подали управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член правления АО «Самрук-Қазына» Андрей Кравченко, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО «Самрук-Қазына» Мухтар Манкеев, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына» Ерлан Дурмагамбетов, со-управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Мухтар Тажигалиев, со-управляющий директор по связям с общественностью и правительством АО «Самрук-Қазына» Бектенбай Есполов. А также председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания» Жанат Тусупбеков и генеральный директор КФ Samruk-Kazyna Trust Куат Кожаков.

«Портфельным компаниям рекомендовано, в соответствии с действующим законодательством, принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в два раза. Обеспечить увеличение зарплат производственного персонала до среднеотраслевых показателей», - также сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, портфельным компаниям рекомендовано освободить от занимаемых должностей всех руководителей, отвечающих за закупки, а также работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками для группы фонда.

«Портфельные компании проинформировали фонд о планируемом увольнении целого ряда работников: по группе компаний АО “НК «КазМунайГаз” – 78 человек, АО “НАК” Казатомпром” – 46 человек, АО “НК “Казахстан темір жолы” – 32 человека и другие», - говорится в сообщении.

Ранее в фонде сообщали, что численность работников корпоративного центра сокращена в два раза, в частности штатные единицы – со 177 до 124, аутстаффинг из 71 единиц – полное исключение, численность управленческих позиций сокращена с 10 до 5, количество структурных подразделений – с 27 до 18. Решением правления фонда с 24 января досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест», председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction», генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».