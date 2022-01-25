Произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана»
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Энергосистема Казахстана полностью восстановлена, заявили в правительстве
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

По данным правительства, к отключению электроэнергии на юге Казахстана, а также в Кыргызстане и Узбекистане привел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана». Сейчас энергосистема Казахстана полностью восстановлена.

«25 января в 11:59 ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз электрического транзита 500 кВ “Север – Восток – Юг Казахстана”. В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита “Север – Восток – Юг Казахстана” путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана», - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт.

В правительстве подчеркнули, что противоаварийная автоматика не позволила полностью остановить работу Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области, сохранилось электроснабжение потребителей в объеме 1300 МВт.

«Вынужденные ограничения составили 1900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана», - поясняется в сообщении.

В 13:39 была восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана, возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана. В 14:53 были сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области, в 15:10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент, а в 16:00 было восстановлено электроснабжение потребителей всех регионов Южной зоны Казахстана.

«В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения», - сообщили в правительстве.

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