Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел

Ранее он занимал пост главы департамента полиции столицы
Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра внутренних дел страны, сообщает Акорда.
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