Ранее он занимал пост главы департамента полиции столицы
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Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел
фото с сайта департамента полиции столицы

Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра внутренних дел страны, сообщает Акорда.

Распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. Другим распоряжением президента на эту должность назначен Ержан Саденов, которфй с 2019 года возглавлял столичный департамент полиции.

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