Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел

Распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. Другим распоряжением президента на эту должность назначен Ержан Саденов, которфй с 2019 года возглавлял столичный департамент полиции.