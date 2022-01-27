Скончались 2 человека, еще 13 – от КВИ
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106 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
Фото министерства здравоохранения РК

На 25 января в Казахстане зарегистрировано 106 случаев коронавирусной пневмонии, 2 летальных исхода и 124 человека выздоровели. Всего за время пандемии выявлено 85 846 случаев пневмонии, скончались 5 253 человека, переболели – 79 189.

От коронавирусной инфекции на 25 января скончались 13 человек, а всего – 13 177.

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1 404 КВИ-), из них в стационарах лечатся 10 137 человек, на амбулаторном уровне – 149 086. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 385 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 129 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 81 пациент.

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