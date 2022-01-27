На эти средства на западе и юге построят объекты образования и спорта
20 млрд тенге дополнительно выделят в этому году на реализацию программы «Ауыл ел бесiгi»
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

На реализацию программы «Ауыл ел бесiгi» в 2022 году дополнительно выделят 20 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе расширенной коллегии министерства образования и науки заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«В соответствии с поручением главы государства в рамках программы “Ауыл ел бесiгi” планируется дополнительное выделение 20 млрд тенге на западные и южные области», - сказал Тугжанов.

Он отметил, что эти средства пойдут на строительство объектов образования, культуры и спорта. В этой связи вице-премьер поручил акиматам в течение недели отработать план строительства объектов образования в этих регионах и особое внимание уделить решению проблем трехсменных и аварийных школ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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