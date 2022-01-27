«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы

Особняки и земельные участки принадлежат бывшему президенту, его дочерям и племяннику
Радио «Азаттык» в фильме «Дворцы Назарбаевых» рассказало о том, что в верхней части Алматы бывшему президенту, трем его дочерям, племяннику и нескольким компаниям, связанным с ними, принадлежат особняки и земельные участки общей площадью больше 135 гектаров.
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