«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы

Радио «Азаттык» в фильме «Дворцы Назарбаевых» рассказало о том, что в верхней части Алматы бывшему президенту, трем его дочерям, племяннику и нескольким компаниям, связанным с ними, принадлежат особняки и земельные участки общей площадью больше 135 гектаров.

По данным издания, территория разделена на неравные участки, как минимум, один из них принадлежит непосредственно бывшему президенту Казахстана. Ранее здесь была расположена дача, которой пользовались руководители советского Казахстана Динмухамед Кунаев и Геннадий Колбин.

Соседние участки оформлены непосредственно на трех дочерей президента – Даригу Назарбаеву, Динару Кулибаеву и Алию Назарбаеву или компании, которые могут быть с ними связаны. Кроме того, участок здесь также получила в распоряжение Корлан Шарипбаева – дочь Кайрата Шарипбаева, мужа Дариги Назарбаевой.

Несколько участков в этой части Алматы принадлежат корпорации «Алмалы» - бывшей корпорации ХОЗУ, ставшей частной в начале 2000-х и приватизировавшей большое количество активов, когда-то принадлежавших различным госструктурам.

Еще один участок в этом районе, по информации «Азаттыка», оформлен на Асель Бахтияркызы, которая является одной из жен племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды.

Ни один из членов семьи бывшего президента, как и он сам, не ответили на запрос издания о комментариях.