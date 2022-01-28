Юг Казахстана остался без света из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане – KEGOC

Причиной масштабного отключения электроэнергии на юге Казахстана, а также в Кыргызстане и Узбекистане стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане, заявили в KEGOC.

По данным компании, на которую ссылается Sputnik Казахстан, 25 января в 11:59 из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС. Суммарная потеря генерации превысила 1500 МВт.

«Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой», - пояснили в компании.

Чтобы не допустить повреждения энергетического оборудования и полностью погасить южные области страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

«Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт. Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)», - сообщили в KEGOC.

Для восстановления энергобаланса со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на их электростанции.

В KEGOC также опровергли предположение о том, что причиной отключения света могла стать деятельность майнеров.