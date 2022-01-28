Урбанистов тревожит поспешность принятия решений о будущей судьбе ЛРТ

Несколько групп казахстанских урбанистов заявили о своей позиции, касающейся судьбы столичного ЛРТ. Они считают, что нужна полная информация по проекту строительства и его финансированию, и только после этого необходимо организовать и модерировать процесс экспертных и общественных консультаций.

Напоминаем, что 11 января на онлайн-заседании Мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал, что строительство ЛРТ в столице превратилось в серьезную проблему, сказывающуюся на репутации страны, но его снос означает потерю репутации и денег. Он призвал пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, чтобы решить дальнейшую судьбу транспортного проекта. После этого столичный Центр урбанистики объявил о приеме предложений и идей от специалистов и неравнодушных казахстанцев.

Вчера был опубликован текст, под которым подписались Городская платформа Fading.TSE, ОО Qazaqstan Urban Community, ОФ Urban Forum Kazakhstan, ЧУ Центр урбанистики Караганды,

Елена Ерзакович, эксперт по вопросам устойчивого транспорта. В нем говорится о том, что тревожит поспешность и, особенно, поверхностность дискуссии. «Специалистов на сегодня приглашают вести чисто умозрительные обсуждения. В отсутствие требуемой исходной информации по проекту, обоснования расчетов пассажиропотоков, а главное достаточного времени на их анализ, аргументацию выстроить практически невозможно и весь дискурс сводится к спору о вкусах. Урбанистика — это не популистские спекуляции и не конкурс творческого воображения, а комплексный подход на основе достоверных данных, исследований, учета влияния на проблему или проект различных факторов. В урбанистике — как и в любой другой профессии, включая государственное управление — качественные решения требуют информированности тех, кто занимается их выработкой».

Урбанисты призывают организовать и модерировать процесс экспертных и общественных консультаций, которые следует начать с предоставления полной информации о проекте LRT Астаны. До сих пор никто не видел полноценную презентацию проекта столичного легкорельсового транспорта. Специалисты настаивают на том, что нужно раскрыть материалы как по первоначальному, так и по пересмотренному проекту, который был возобновлен в 2021 году.

Для анализа требуются технические и финансовые данные по проекту: характеристики трассы, депо, подвижного состава, план-график работ и объем реализованного, реальный и прогнозный пассажиропотоки на момент проектирования и сейчас, альтернативные варианты, которые обычно предусматривает документация, технический аудит проекта и экспертиза конструкций. Кроме того, схема финансирования, структура займа, объем обязательств перед каждой из сторон, имеющиеся обязательства перед поставщиками, план рентабельности и возврата инвестиций, основание предоставления госгарантий для займов полный финансовый аудит проекта.

«Отсутствие содержательности и поспешность при исполнении поручения президента в очередной раз ударит по доверию населения к инструментам общественных консультаций», — говорится в заявлении.

Кроме того, урбанисты считают ошибкой заменять проект магистрального общественного транспорта рекреационно-коммерческим. В быстро застраиваемых районах города нужен скоростной общественный транспорт.