Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»

Съезд правящей партии «Нур Отан» утвердил состав политического совета из 92 человек, сообщила партия в пятницу. Он обновился более чем на половину, его состав покинули многие известные государственные деятели.

Количество госслужащих в составе политсовета сократилось на треть, «значительно увеличилась представленность гражданского сектора», говорится в сообщении.

В новый состав политсовета вошли президент Касым-Жомарт Токаев, спикеры сената и мажилиса Маулен Ашимбаев и Нурлан Нигматулин, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов.

Впервые в составе политсовета нет премьер-министра страны, а также ни одного министра и акима.

В новый состав политсовета правящей партии не вошли нынешний первый зампред партии Бауржан Байбек, депутат мажилиса Дарига Назарбаева, бывший премьер Аскар Мамин, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, секретарь Совбеза Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, министр культуры и спорта Даурен Абаев, министр цифрового развития Багдат Мусин, бизнесмены Булат Утемуратов и Эдуард Огай и другие.