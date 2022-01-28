Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»

Его состав обновился наполовину
Съезд правящей партии «Нур Отан» утвердил состав политического совета из 92 человек, сообщила партия в пятницу. Он обновился более чем на половину, его состав покинули многие известные государственные деятели.
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