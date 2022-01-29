Токаев не считает необходимым международное расследование январский событий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает необходимым проведение международного расследования январских событий в Казахстане, так как страна может справиться с расследованием сама. Он также назвал резолюцию Европарламента по событиям в Казахстане необъективной и преждевременной.

«‎Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю это необходимым проводить такое расследование. Справимся сами. У нас есть люди честные, объективные, некоторых я сегодня уже назвал, они будут возглавлять общественные комиссии», — заявил Токаев в интервью госканалу "Хабар".

Он также сообщил, что спокойно относится к резолюции Европарламента по событиям в Казахстане: «‎Резолюция не носит обязательного характера, это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции абсолютно спокойное. Я сам заинтересован в том, чтобы мы получили правду. Эта резолюция продиктована лоббистами, они работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в стране и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «‎чем хуже, тем лучше».