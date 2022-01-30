Менее 9,5 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на 2278 случаев меньше, чем днем ранее, сообщила межведомственная комиссия по противодействию ковиду.

За сутки в Алматы выявлено 1979 случая, в столице – 1 441, в Карагандинской области – 1 298, в Павлодарской области – 980, в Акмолинской области – 802, в Костанайской области – 611, в Западно-Казахстанской области – 503, в Северо-Казахстанской области – 387, в Алматинской области – 332, в Актюбинской области – 268, в Жамбылской области – 202, в Восточно-Казахстанской области – 198, в Атырауской области – 196, в Шымкенте – 126, в Мангистауской области – 101, в Кызылординской области – 70, в Туркестанской области – 61.

Всего в стране с начала пандемии тестами подтверждено 1 225 997 случаев коронавируса.