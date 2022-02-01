Обновлен состав бюро политсовета партии «Нур Отан»

В него вошли глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель сената Маулен Ашимбаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов , депутат мажилиса Ерлан Саиров, председатель правления «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, депутат маслихата Мангистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко и замдиректора НИЦ «Молодежь» Элина Паули.

Состав бюро обновлен почти полностью. В конце 2020 года в него входили Касым-Жомарт Токаев, первый зампред партии Бауыржан Байбек, премьер-министр Аскар Мамин, депутат мажилиса Дарига Назарбаева, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, секретарь Совбеза Асет Исекешев, глава счетного комитета Наталья Годунова, бывший госсекретарь, ныне – посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, председатель совета директоров «Народного банка Казахстана» Александр Павлов, председатель правления «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали и замакима Жамбылской области Даулет Карибек.