В новый состав вошли спикер сената, глава АП, депутаты
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Обновлен состав бюро политсовета партии «Нур Отан»

Обновлен состав бюро политсовета партии «Нур Отан» согласно постановлению политического совета партии от 31 января.

В него вошли глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель сената Маулен Ашимбаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов , депутат мажилиса Ерлан Саиров, председатель правления «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, депутат маслихата Мангистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко и замдиректора НИЦ «Молодежь» Элина Паули.

Состав бюро обновлен почти полностью. В конце 2020 года в него входили Касым-Жомарт Токаев, первый зампред партии Бауыржан Байбек, премьер-министр Аскар Мамин, депутат мажилиса Дарига Назарбаева, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, секретарь Совбеза Асет Исекешев, глава счетного комитета Наталья Годунова, бывший госсекретарь, ныне – посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, председатель совета директоров «Народного банка Казахстана» Александр Павлов, председатель правления «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали и замакима Жамбылской области Даулет Карибек.

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