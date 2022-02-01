Ранее он был назначен первым зампредом КНБ
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Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента
Фото Жанары Каримовой

Указом главы государства Мурат Нуртлеу назначен руководителем администрации президента, сообщает Акорда.

Другим распоряжением главы государства он освобожден от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности, на которую был назначен 5 января этого года. До этого он был заместителем руководителя администрации президента.

Ранее возглавлявший администрацию президента Ерлан Кошанов сегодня стал спикером мажилиса.

45-летний Мурат Нуртлеу - выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Многие годы работал в МИД, возглавлял секретариат министерства в бытность министром Касым-Жомарта Токаева, затем работал с ним в сенате в качестве руководителя его аппарата. В 2016-2019 годах был послом в Финляндии.

С марта 2019 года, после того как Токаев стал исполняющим обязанности президента, работал его помощником. С февраля 2021 года был замруководителя администрации президента.

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