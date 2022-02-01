Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

Другим распоряжением главы государства он освобожден от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности, на которую был назначен 5 января этого года. До этого он был заместителем руководителя администрации президента.

Ранее возглавлявший администрацию президента Ерлан Кошанов сегодня стал спикером мажилиса.

45-летний Мурат Нуртлеу - выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Многие годы работал в МИД, возглавлял секретариат министерства в бытность министром Касым-Жомарта Токаева, затем работал с ним в сенате в качестве руководителя его аппарата. В 2016-2019 годах был послом в Финляндии.

С марта 2019 года, после того как Токаев стал исполняющим обязанности президента, работал его помощником. С февраля 2021 года был замруководителя администрации президента.