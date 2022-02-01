В Алматы родные подозреваемых в участии в массовых беспорядках требуют их освобождения

В Алматы уже несколько дней десятки людей приходят в приемную прокуратуры города с требованием освободить своих родных, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в начале января. Представители прокуратуры принимают их письменные заявления, но на деле никаких изменений статуса арестованных не происходит.

Отец одного из задержанных рассказал, что его сын Онал 5 января вышел на мирный митинг, там он получил ранение, был госпитализирован, но из больницы его забрали сотрудники правоохранительных органов.

«5-го числа он вышел на мирный митинг, там его ранили выстрелом в почку. Потом ему удалили почку в областной больнице. 8 числа его задержали омоновцы. С тех пор он лежит в тюрьме. Он в плохом состоянии, писает кровью. Вот я сюда пришел, мой сын не террорист, я уверен, что он ничего не громил и не крушил. Я прошу свободы для него. Ни прокурор, ни из полиции, никто не пришел к нам», - говорит Туменбай Гаушал.

Родственница другого задержанного рассказала, что Тимур Ким не ходил на митинги, но 5 января проезжал мимо департамента полиции, и его арестовали «как террориста и зверски избили».

«Его засняла камера, а после его забрали как террориста и 12 дней зверски избивали, его тело в ужасном состоянии. Поломали руки, пальцы все черные, его или молотком, или я не знаю чем били. На него навесили то, что он раздавал оружие, кормил людей психотропными веществами. Под пытками ему пришлось это взять на себя. Кто под пытками не возьмет это на себя? На самом деле у нас есть показания: он 4 числа был на новоселье, все соседи знают. Можно проверить телефон, с кем он говорил. 9 числа его забрали, с тех пор он там. Мы здесь требуем его освобождения», - говорит Шамшия Кошымбаева, родственница Тимура со стороны жены.

По ее словам, вероятно, в следственном изоляторе, куда его несколько дней назад этапировали, его запугали.

«Его жена с ним встречалась, он плачет, боится, даже жене ничего не говорит. Пришел антикор, он тоже отказался говорить», - сказала Шамшия Кошымбаева.