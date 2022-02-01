Разница между статданными о взаимной торговле с Китаем достигла $5,7 млрд – Токаев

Говоря о коррупции в налоговой и таможенной сферах на совещании по противодействию коррупции, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в прошлом году разница между статданными о взаимной торговле с Китаем достигла $5,7 млрд, это говорит об откровенной контрабанде.

«Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг 5,7 миллиарда долларов. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда», - сказал Токаев.

Кроме того, по словам президента, 90% опрошенных предпринимателей, ведущих торговлю с зарубежными странами, сталкиваются с коррупцией, из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам.

«Агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области. А таких постов в стране 49. Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал», – сказал Токаев.