Токаев назначил исполнительного секретаря «Нур Отана»

Токаев на съезде партии 28 января предложил заменить постом исполнительного секретаря должность первого зампреда партии, которую до сегодняшнего дня занимал Бауыржан Байбек. В среду днем он сообщил, что подал в отставку и она принята.

Оралову на следующей неделе исполнится 32 года. Он выпускник Евразийского нацуниверситета им. Гумилева и МГИМО, имеет степень PhD в области международных отношений.

В 24 года был первым зампредом столичного филиала «Нур Отана», позже возглавлял управление молодежной политики акимата столицы, был замакима Павлодарской области, вице-министром информации и общественного согласия. С июля 2021 года был замакима столицы.