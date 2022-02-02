Пост занял Асхат Оралов
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Токаев назначил исполнительного секретаря «Нур Отана»
Фото с сайта партии «Нур Отан»

Постановлением председателя правящей партии «Нур Отана» Касым-Жомарта Токаева исполнительным секретарем политорганизации назначен Асхат Оралов, сообщила партия в среду вечером.

Токаев на съезде партии 28 января предложил заменить постом исполнительного секретаря должность первого зампреда партии, которую до сегодняшнего дня занимал Бауыржан Байбек. В среду днем он сообщил, что подал в отставку и она принята.

Оралову на следующей неделе исполнится 32 года. Он выпускник Евразийского нацуниверситета им. Гумилева и МГИМО, имеет степень PhD в области международных отношений.

В 24 года был первым зампредом столичного филиала «Нур Отана», позже возглавлял управление молодежной политики акимата столицы, был замакима Павлодарской области, вице-министром информации и общественного согласия. С июля 2021 года был замакима столицы.

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