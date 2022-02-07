Alina Group запретила изданию Forbes Kazakhstan упоминать ее владельца и миллионера Ерлика Балфанбаева без разрешения

3 февраля редакторам журнала Forbes Kazakhstan и сайта Forbes.kz на электронную почту пришло письмо, где говорится, что с 10 февраля журнал и сайт не должны публиковать никакой информации о единственном владельце группы компаний Alina Ерлике Балфанбаеве, а также о его компании и всех, к ней относящихся, без предварительного на то согласия. Об этом пишет Forbes.kz .

«Настоящим письменным Уведомлением сообщаем, что с 10 февраля 2022 года любые упоминания о Балфанбаева Ерлике Курман-Алиевиче, Компании в том числе всех ее дочерних и аффилированных лиц в статьях, рейтингах, обзорах и т.п., распространяющиеся через ваши средства массовой информации, допустимы только с письменного согласия указанных лиц», - говорится в письме.

Как сообщает Forbes.kz, авторы письма ссылаются на статью 2-1 закона РК «О СМИ», которая гласит, что основными принципами деятельности сотрудников СМИ является объективность, законность, достоверность поданной информации, уважение частной жизни, чести и достоинства человека. В случае упоминания Балфанбаева и его компании в публикациях Forbes без «разрешения», в компании обещают «обратиться за защитой своих конституционных и гражданских прав в судебные и правоохранительные органы».

На запрос издания Forbes.kz в компании ответили, что «предварительное согласование материалов – это традиционная практика Alina Group по работе со всеми СМИ в стране и за ее пределами за последние 32 года». А потому «все материалы, которые публикуются, подлежат согласованию с несколькими Департаментами». На вопрос редакции, понимает ли Балфанбаев, а также юристы компании, что запрет писать о нем без его разрешения – это нарушение закона «О СМИ», в Alina Group ответили, что «законная профессиональная деятельность журналиста не должна противоречить конституционным и гражданским правам физических и юридических лиц».

Как объяснил Forbes.kz руководитель юридической службы Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Сергей Злотников, если имя и фамилия человека упоминаются в том контексте, где не порочатся его честь и достоинство, и при этом не даются его другие данные, которые позволяют его персонализировать (например, адрес, банковский счет, номер телефона), это не является нарушением закона.

Глава фонда Тамара Калеева полагает, что требование компании нарушает статью 158 уголовного кодекса Республики Казахстан, которая гласит: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности либо полностью лишающих его этой возможности - наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток».

Ерлик Балфанбаев – основатель группы компаний Alina, в которую входят бренды AlinEX, Alina Paint, «НАШИ», NORMA, Decorex, G-EX, сеть центров напольных покрытий «Домовой», электронный гипермаркет товаров для дома и сада DOMSAD, социальный проект «Чистая Родина», казахстанский бренд экологичной бытовой химии Doctor Green. Бизнесмену также принадлежит всесезонный семейный курорт Oi-Qaragai близ Алматы. Он входит в списки 50 богатейших и самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 42 и 44 места в рейтинге соответственно. В мае 2021 года Forbes Kazakhstan оценивал состояние 57-летнего Балфанбаева в $125 млн.Сама группа компаний Alina в рейтинге Forbes 50 крупнейших частных компаний Казахстана в 2021 году заняла 31-е место.