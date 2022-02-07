Токаев представит новый пакет политреформ в середине марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит новый пакет политических реформ уже в середине марта, а не в сентябре, как анонсировал ранее, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим Глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации», - написал Уали.

В «обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества», сообщил он.

Выступая в январе в мажилисе, Токаев анонсировал подготовку пакета новых политических реформ и обещал представить его в ходе послания народу, которое он делает на открытии парламентской сессии в сентябре.

После январских событий и он сам и другие представители власти неоднократно заявляли о приверженности курсу реформ.