КНБ сообщил об изъятии похищенного во время Январских событий оружия

Комитет национальной безопасности сообщил, что с начала этого года совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра.

«Значительная часть этого оружия была похищена в ходе Январских событий», - заявили в КНБ, не уточнив при этом, какая именно часть.

Но в комитете нацбезопасности сообщили, что всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных «в кризисный период».

Вместе с тем фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана. В КНБ сообщили, что пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории Казахстана.

«Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК», - уточнили в КНБ.

Но из какой страны, также не сообщается.

В январе комитет национальной безопасности сообщал, что с начала года из незаконного оборота изъяты 8 автоматов «Калашникова», 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра. При этом четыре единицы изъятого оружия были похищены во время Январских событий, утверждали в КНБ.

Ранее в министерстве внутренних дел в ответ на запрос «Власти» сообщили, что до сих пор не найдены свыше 1,7 тыс. единиц оружия, похищенных во время Январских событий.