Реформирование фонда «Самрук-Казына» еще раз определят в деталях – Токаев

Фонд «Самрук-Казына» нуждается в серьезной перестройке, и президент Касым-Жомарт Токаев обещает через 10 дней вернуться «к более подробному обсуждению плана реализации реформ». Об этом глава государства заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства.

«Мы через 10 дней вернемся к более подробному обсуждению плана реализации реформ. Они очень важные», - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в своем выступлении в мажилисе 11 января заострил внимание на необходимости реализации серьезной структурной перестройки фонда. Сегодня же он обратил внимание на прозрачность госзакупок, о которой президент говорит третий год, но «пока серьезных результатов здесь не достигнуто».

«”Самрук-Казына” выполняет огромный объем работы, связанный со строительством и реконструкцией. И побеждают, как правило, одни и те же компании, которые затем отдают объем работы субподрядным организациям. Те, в свою очередь, суб-субподрядным организациям. И, конечно же, это очень негативно сказывается на качестве работы и ценовых параметрах», - высказал мнение глава государства.

Кроме того, президент поручил заняться борьбой против монополии.

«Я думаю, на этих вопросах нужно предварительно сосредоточиться. А в целом, я думаю, план очевиден, он понятен. Нам нужно еще раз в деталях определиться, как будет реформироваться “Самрук-Казына”. Поэтому я констатирую начало вашей работы», - резюмировал Токаев.